新冠肺炎︱日本全國逾15萬宗創新高　東京大阪單日急增逾2萬確診

日本第7波疫情繼續升溫，今日(20日)全日本新增逾15萬宗個案，是疫情以來最高，而全日本已有逾29個府縣錄得疫情新高，而兩大都會東京都及大阪府，同樣有逾2萬宗個案。

東京都今日新增20,401宗個案，是自今年2月5日之後，都內再破2萬宗，較上周三多3,523宗個案。現時都內的新冠患者病床使用率上升至43.5%，都內死亡個案新增4人。東京都知事小池百合子就表示，目前正在增加設施去接收新冠的康復者，以確保康復患者盡快轉院。而內閣官房長官松野博一就表示，雖然感染人數大幅上升，但政府目前未有打算再採取限制行動的措施，又指現時最需要是確保重症及死亡風險較高的長者等獲得保障。

全日本30縣感染創新高

同樣突破2萬個案，還有大阪府。大阪今日公布，新增21,976宗個案，是疫情以來首次突破2萬，並有7人死亡。較上周三的10,450宗增逾 一倍。大阪府知事就表示，預計府內的感染人數會繼續增加，而且醫療設施的使用率亦開始緊張，尤其是因為發燒而入院的人數增加，並指以BA.5為主的第7波疫情非常強。

全日本今日新增152,535宗個案，是單日以來首次突破15萬宗，創下疫情的新高。而全國47個都道府縣中，有30個府縣包括青森、山形、宮城、櫪木、神奈川、愛知、大阪、兵庫、福岡、佐賀、長崎、沖繩等的感染人數創新高，當中愛知縣首次突破1萬、沖繩縣亦初次突破5,000宗，而全國的死亡人數為51人。