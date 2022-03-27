新冠肺炎｜日本全面解禁後 東京等地單日確診略增 沖繩疫情惡化為全國最糟

今天(27日)是日本全面解除防疫限制的首個周日，惟疫情仍未平息，東京都、大阪府、沖繩縣等地新增確診病例均高於上個周日，其中以沖繩疫情惡化最為明顯，每10萬人口染疫數連兩天居全國之冠。

NHK報道，東京都新增7,844宗確診，較上周日增加1,300多宗，另新增9人死亡。東京都重症患者較前一天增加1人，為36人。都內累計122萬749宗確診。

鄰近東京都的埼玉縣新增3,939宗確診，較上周日增600多宗，至今累計病例數41萬4,203宗，包括1,356人死亡。

大阪府新增3,493例，較上周日多約580例，累計78萬1,081例，包括4,606人死亡。大阪府重症患者跟前一天一樣，同為96人。

沖繩縣較上周日增加161人染疫

沖繩縣最近疫情惡化，每10萬人口新增染疫數時隔兩個月再為全國最高。沖繩縣是第一個進入第6波疫情的縣，也提早其他地方解除「防止蔓延等重點措施」。縣政府指，3月下旬到4月上旬國內人潮移動將變為頻繁，「將進入全國性感染增加的局面」。

日本全國每10萬人口染疫數平均213.28人，沖繩縣以330.01人連兩天居各地之冠，東京都以317.29人次之、埼玉縣以296.13人排名第3；茨城縣與神奈川縣分居第4名及第5名。

沖繩縣周日新增838例，連續3天單日新增逾800例，也較上周日增加161例，至今累計病例數11萬8,843例。駐沖繩美軍基地群組新增16例，至今累計1萬1,400例。