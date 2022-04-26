新冠肺炎︱日本再多4.05萬宗確診　大阪計劃下月底關閉新冠治療設施

日本的新冠疫情再有下跌趨勢，今日(26日)全日本的新增確診個案為4.05萬宗。其中東京仍是最多個案，有5,048宗，但仍比上星期二下跌，並錄得連續15日較上星期下跌的趨勢。至於大阪府方面，宣布府內的大型新冠醫療及治療中心將在本月停止預約，及在下月底結束營運。

東京都今日公布，新增的感染個案為5,048宗，較上星期二少535宗，已連續15日錄得較上星期下跌。而過去一星期的平均感染人數為5,342.2人，比上星期的6,377.1大幅下跌。而今日再有多3名70歲或以上的確診長者死亡。都內的新冠患者使用病床，使用率跌至22.9％，而重症病床使用率亦只4.7%。

東京增5048確診

大阪府今日公布，在大阪國際會展中心的新冠大型醫療及療養中心，將會在本月30日起，不再接受預約，並會在5月31日起結束營運及撤出。府知事吉村洋文表示，將按計劃進行。有關療養中心是考慮到疫情出現大爆發可能令到醫療及療養設施不足，而在大阪的會展中心設置大型療養中心，並耗資78億日圓（約4.78億港元），原預計設有最多1,000個床位，並在1月31日起營運。不過直至本月25日為止，中心入住者累計只有290人，在疫情最多的時候，也只有約70人入住。直到周一，仍有8名患者使用有關中心，估計至今花費50億日圓（約3.07億港元）。而大阪府今日新增3,967宗確診個案，當中再有多12名死者。

全日本今日新增個案為40,500宗，比上星期二少387宗，不過在大分縣及鹿兒島兩個九州南部的縣分，分別創出歷史新高的感染數未。而全日本的重症個案為200宗，而全國則增67名死者。