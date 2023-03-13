新冠肺炎︱日本口罩令解除首日　部份人稱短期內仍會戴上

日本政府在今日（13日）起，改變新冠疫情的口罩要求。無論戶外室內，是否繼續戴口罩，可以自行決定。不過在實施的首日，日本各地仍有不少人選擇戴口罩。 日本傳媒今早在各城市視察，在政府部門較多的東京丸之內地區，戴口罩的人屬於少數，不過在商業區仍有不少路人戴上口罩。有橫濱市的上班族表示：「因為新冠的隔離政策還未有改變，故此在調低傳染病等級前我都會繼續戴。」至於在東京車站外，仍有不少遊客等繼續戴上口罩。一個準備去京都觀光的退休人士表示：「目前還在觀望中，希望在春天結束之後可以除下吧。」

不過在政府機關，除下口罩的較多。厚生勞働省的一個主管表示：「除下口罩後，不少職員都是首次見到他們的臉，感覺有點害羞。這是後新冠疫情值得紀念的一日。」 多數人抱觀望態度 有傳媒就在澀谷進行調查，不少人仍抱着觀望的態度。調查即日向澀谷挑選100名青年，當中有28人表示會繼續戴，不戴的就只有7人，餘下有64人都表示會看狀況決定。有青年指，因為考慮到工作及家人，故此仍會繼續戴。有地產經紀亦指，因為自己的工作需要面對客人，感染風險高，加上自己獨居，所以怕染疫會沒人照顧。 有高中女生就表示，戴上口罩把嘴巴遮蓋，只見到臉，看來比較可愛，也較易化為。也有人表示，戴上口罩不是為了疫情，而是因為花粉症，待花粉季節結束就會除下。