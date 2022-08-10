新冠肺炎︱日本單日突破25萬宗　過去一周感染群組創新高

日本新冠疫情在盂蘭盆節前又大幅上升。今日(10日)日本全國錄逾25萬宗個案，創疫情新高。而東京都今日新增的個案數字達34,243宗，再次突破3萬。而日本全國過去一星期有約1,400個感染群組，亦是疫情新高。

東京都在多個繁忙的車站設置免費的檢測設施，部份設施出現人龍之下。今日東京都公布，新增的確診個案是34,243宗個案，雖然是連續5日錄得比前一周的個案下跌，但日本全國個案數字卻仍然上升。東京過去7日的平均數字為30,233宗，約為上星期三的90.5%。而都內的新冠病床使用率雖然下跌0.4個百分點至57.9%，但重症病床使用率就上升1.9個百分點至36.7%，而東京的新增死亡個案有17宗，年齡由40多歲至逾100歲。

東京長者感染比例連升5周

東京都今午舉行疫情監察會議，專家指出入院的患者及重症患者都在增加，有需要維持目前最高的警戒級別，同時新增的65歲以上患者，比例上在過去5星期都有增加，因此保護重症化風險較高的長者仍是重要的工作。東京消防廳就公布，因為感染患者數字急升，令救護車的召喚急增，當中有個案在打通緊急電話要求接受後，需要35小時47分才送到醫院。

日本厚生勞働省就公布，在過去一個星期，日本全國有超過1,400個感染群組，是疫情最多，當中以長者院舍最多，達867宗，而醫療機構亦有291宗，包括幼稚園、中小學及大學等的學校及教育設施，就有208宗。另外日本兒科學會在今日呼籲，將新冠疫苗的接種年齡下調至5至17歲的兒童。學會指出，感染新冠而患重症的兒童增加，而疫苗的安全數據已證明比到作用高，因此建議將接種年齡下調至兒童。

20縣個案創新高

日本全國今日的感染個案已達250,403宗，是單日最高數字，也是日本首次突破25萬。當中北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、石川、愛知、三重、兵庫、德島、鳥取、岡山、香川、高知、山口、長崎、宮崎及鹿兒島，共20個道縣的個案錄得新高。

而疫情亦繼續影響日本的公共交通，廣島電鐵公布，因為感染的職員增加，在本月5日起減少服務班次的狀況需要要長至19日。廣島電鐵早前已宣布當地的路面電車服務由5日起需要以假日班次行駛。