新冠肺炎︱日本單日衝破23萬宗確診　政府計劃派檢測包避免迫爆醫院

日本的新冠疫情已成為全球最嚴重，在周三(27日)已成為全世界新增個案最多的地方，而今日(28日)全日本再多233,072宗個案，連續2日創疫情新高。其中東京都今日新增40,406宗個案，是疫情以來首次破4萬。日本政府表示，將會向藥房或其他公共機構發放免費的快速檢測包，供國民領隊，以避免大量發燒患者湧到醫療設施造成困難。

東京都今日公布，新增40,406宗確診個案，比上星期四再多8,528宗。都內的新冠患者使用病床，使用率突破50%至50.3%，而重症患者病床的使用率則在21.4%。而東京都內再多7名確診者死亡，當中包括一名50多歲的女子。而包括東京都在內，全國有18個都道縣新增確診個案創新高，當中包括愛知、琦玉及千葉縣亦已經超過1萬宗。

或容許地方政府呼籲長者避免外出

日本內閣官戶副官磯崎仁彦在今早的記者會上表示，因應第7波疫情以來，大量發燒患者湧到門診求醫，故此計劃將會免費向國民派發抗原檢測套裝，並且除了會在醫療機構派發，亦會透過郵寄至藥房及其他公共設施，避免患者到門診聚集。磯崎表示，政府會盡快建立有關的系統，並由國家購買一定數量的檢測包，再向各地方派發。另外，熊本市市長大西一史在今日接受PCR檢測後，證實呈陽性反應。

日本傳媒又報道，日本政府在不打算發布行動限制措施之下，將會容許各都道府縣政府，自設「BA.5對策強化宣言」，在各地方的病床使用率超過50%，以及中重症以上的患者較多時，可以向長者、長期病患者，以及其同居的家人作出呼籲，避免外出。