新冠肺炎︱日本或月內容許4國觀光客入境　香港不在名單

日本國土交通大臣齊藤鐵夫，在今日(17日)的內閣會議後見記者。齊藤透露，日本政府計劃在5月中進行試驗，重開外國觀光客入境。不過在初期，將會以接待美國、澳洲、泰國及新加坡4國的旅行團為主，參加者需要完成3針疫苗，以及需要有旅行社人員陪同，並獲得相關地方政府同意的指定旅遊地點。

繼岸田文雄在月初出訪英國，透露將大幅放寬入境措施之後。日本開關的消息漸多，雖然本港有旅行社已經開始為重開做準備，不過在日本第一波的開關，似乎就與香港無關。齊藤鐵夫今日透露，將會接受來自感染狀況回落的地方，以少量人數的旅行團入境，以此作為試驗在新的感染控制措施。

日本傳媒就表示，政府計劃容許出現新冠變種病毒的指定國家以外的國家及地區人士入境，當中以美國、澳洲、泰國及新加坡的觀光客較多，故會先以這4國的旅行團作試驗。而如果旅行團能遵守有關的措施，預計可以在6月可以真正開關。

料入境將豁免檢測

報道又指出，有多位政府消息人士透露，日本政府計劃在6月開放團體旅客入境。在入境人士增加之下，難以對所有入境者進行檢查，故會對可信賴的國家的入境人士，在已完成3針後，免檢疫入境。而目前包括日本人在內的入境人士，仍需要提供出境前72小時的PCR陰性證明，並需要在抵達機場後進行抗原測試。