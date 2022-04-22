新冠肺炎︱日本擬重點為長者打第4針　東京大阪疫情繼續回落

日本疫情進一步回落，東京都今日(22日)新增個案為5,396宗，較上周五少1,300多宗，已經連續11日錄得個案比上星期少。而另一個都會的大阪府，新增個案為2,846宗，亦是較上周有顯著減少。另外日本傳媒報道，政府計劃將第4針的接種對象，主要集中在長者及有長期病患的人士。

東京都今日公布，新增的確診個案為5,396宗，比上周五少1,372宗，而都內的重症患者減至14人，而今日的死亡個案9宗。東京都內的新冠病床使用率為23.4%，而重症病床使用率跌至5.3%。大阪府方面，今日新增個案為2,846宗，較上星期的3,692宗，少逾800宗，而大阪新增的死亡個案為6宗。東京都知事小池百合子在今日進行的會議後回應傳媒，指東京因應黃金周而延長疫情的警戒，呼籲都內居民在黃金周假期仍避免不必要的外出，同時亦會延長都內免費病毒檢測至5月22日。

日本政府追加新冠藥研發資金

另外，日本傳媒報道厚生勞働省計劃以長者及長期病人接種第4針，而接種時間為相隔5個月。不過長者的定義還有很多的計劃，當中包括以60還是65歲以上，而厚勞省亦因應外國的建議，將原本的相隔6個月縮短至5個月，有關的決定會待下星期與專家會議後決定。另外，厚生勞働大臣後藤茂之今日見記者時透露，為將新冠治療藥的普遍應用，向鹽野義製藥及興和增加研發的支援金額，當中鹽野義製藥的資助增至最多62億日圓（約3.78億港元），而興和就最多增53億日圓（約3.23億港元）。