新冠肺炎︱日本政府擬縮短確診者隔離時間　東京仍增25444宗個案

日本首相岸田文雄在今日(24日)在記者會上表示，考慮縮短確診患者的隔離期，其中沒有病徵的患者，由目前的7日縮短至5日，有病徵者則由10日縮減至7日，同時將交由地方政府決定是否再統計每日確診個案數字。而今日東京都新增的確診數字為25,444宗，較上星期輕微下跌。

岸田文雄今日在視象記者會上向傳媒表示，政府在研究將確診者的隔離期縮短，然而專家方面對是否應該劃一對所有確診者的隔離期都縮短，認為應謹慎處理。岸田表示會繼續與專家商討，並會盡快公布有關縮短隔離期的具體措施。另外，岸田又表示政府不再強制地方政府公布每日的確診數字，並由地方政府自行確定是否統計。

全日本連續2日逾300人死亡

東京都今日就公布，新增25,444宗個案，較上周三下跌3,972宗，是連續3日較上一周下跌。而過去7日的平均個案數字為23,900，約為上周的96.1%。而都內的新冠患者病床使用率為57.7%，重症患者的病床使用率為32.6%。日本全國今日新增243,483宗個案，當中有4個縣的個案錄得疫情新高，而死亡個案為301宗，連續兩日錄逾300人死亡。

對於日本政府交由地方決定是否統計個案數字，東京都知事小池百合子對此表示慎重，她指東京都目前仍未急於討論是否繼續計算有關數字，不過今後會按都內的感染狀況而作出判斷。至於兵庫縣知事齋藤元彦就表示，就政府有關的建議感到困惑，他認為有關的決定還應該是由國家作出決定較好。