新冠肺炎︱日本料5月修改感染類別　擬3月放寬口罩令（更新）

日本政府將在明日（27日）召開新冠政策會議，並會確立調低新冠的感染風險，傳媒報道指，預計政府會在5月8日作出修訂，同時亦將會借中小學畢業禮前，放寬口罩要求。

日本傳媒今日（26日）報道指，日本政府在明日的新冠對策會議，決定將新冠在傳染病法規中，由目前的「第2類」傳染病，調低至與季節性流感相同的「第5類」。報道表示，預計政府會在5月8日才作出下調。

報道指，日本政府原計劃在4月1日財政年度轉換作為修改時間，但考慮到需要給予地方政府以及醫療機構時間作出準備，加上在3月底至4月計劃舉行地方選舉，故此將日期再延後1個月，並按疫情的感染情況作出最後決定。

活動場地將解除人數及發聲限制

另外報道表示，日本政府的消息人士指，在教育場所戴上口罩因為會看不到表情，因此對日常的溝通產生不良影響，因此政府可能在3月的日本中小學畢業禮前，放寬有關口罩的做法。目前日本在未能確保適當距離之下，在學校仍需要佩戴口罩。日本首相岸田文雄早前在國會透露，會將口罩令與新冠風險調低一同進行。而根據日本傳媒上星期進行的民意調查，認為在室內佩戴口罩的受訪者仍達56%，比不需要的人為多。

同時，報道表示日本亦會放寬大型活動的限制，當中包括事實上解除對活動的人數限制，並且容許在滿員的情況下發出聲音打氣，但會場將仍需要戴上口罩。目前日本要求在體育及娛樂活動中，容許大聲高呼的場合，要求限制容納人數僅為場地的一半。

日本回落至近6萬個案

日本全國今日新增59,885宗新冠感染個案，比上星期四少36,464宗，當中東京新增5,061宗，比上周四少2,658宗，是連續9日比上星期下跌。東京都的新冠病床使用率下跌2.1個百分點至39.9%，而重症病床的使用率下跌1.6個百分點至22.2%。