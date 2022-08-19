新冠肺炎︱日本新增逾26萬個案再創新高　3年再辦阿波舞活動即爆群組

在日本盂蘭盆節過後，新冠疫情再度上升。日本今日(19日)新增的確診個案突破26萬，創疫情新高。其中在德島縣舉行的阿波舞活動，雖然是疫情3年來首次重辦，可是卻爆出感染群組。而東京都今日新增27,676宗個案，亦較上周五上升。

日本東京都今日公布，新增27,676宗個案，較上周五上升7,275宗，是相隔4日後，再比之前一周上升。都內的新冠病床，使用率為59.8%，至於重症患者的病床使用率亦有34.3%。而都內再有多28宗的死亡個案。全日本今日新增261,029宗個案，是日本疫情以來首次單日逾26萬宗。包括北海道、青森、岩手、宮城、山形、福島、新潟、長野、富山、石川、福井、滋賀、奈良、和歌山、廣島、鳥取、香川、福岡、長崎共19個道縣今日錄得最高個案數字，而全國死亡個案達292宗。

阿波舞團隊疑飲食間傳染

在四國的德島縣，於本月11至15日期間，重辦縣內有名的阿波舞活動。據當地傳媒指，其中一個著名團隊因此出現群組感染。一個約有90人的團隊，其中有25名10至50多歲的成員證實確診。團隊指，在舞蹈活動的第3日，即8月14日時，有3名成員不適，團隊在15日退出活動，之後有多位成員出現輕微的發燒及喉嚨痛等症狀，最後成員接受檢測後證實確診。亦有另一個團隊，在16日起有約20名成員亦證實感染，雖然領隊的成員指未知感染的途徑，但他亦指出在活動的首日曾有一個室內活動，懷疑各團的成員在活動內飲食及交談期間，已將病毒傳播。

另外代表日本全國都道府縣知事的全國知事會會長，同為鳥取縣知事的平井伸治，今日在首相官邸與內閣官房長官松野博一交換意見。平井表示，政府計劃在10月中開始為國民接種可應對Omicron變種的疫苗前，希望政府可以將優先次序及詳情等，盡快向各地方作出指示，以方便各地方政府提早作出應對。