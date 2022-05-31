新冠肺炎︱日本旅館4月預約增5成　大阪關閉臨時醫療設施

日本逐漸在新冠疫情下回復正常，日本觀光廳今日(31日)公布，上月的酒店及旅館住宿數字比去年同月增50.6%，但仍比2019年同月少33.4%。至於大阪府今日公布，因為使用率低下，而關閉府內設置的大型新冠醫療設施。

觀光廳今日發表的4月旅行住宿統計的初步計算，日本國內的酒店及旅館在4月使用人數達3,380萬人，比去年4月增50.6%，但已經是連續5個月較同期上升，不過與2019年疫情前的4月比較，仍少33.4%。觀光廳指，因為這是疫情3年以來首次沒有行動限制，加上4月底的長假期，令到國內旅遊人數急升。

耗4.78億設置僅303人使用

大阪府今日就公布，在住之江區設置的大型新冠醫療中心，將會關閉。有關的醫療設施原本是設置在一個大型的會展場地，並設置1,000個床位，專門為無症狀、輕症或中等病症的病人而設。在今年的1月底開始接收患者，但至今累積只有303人使用，而耗資達78億日圓（約4.78億港元）。

至於日本國內疫情，東京都今日新增2,362宗確診個案，較上星期二少909宗，在過去7日平均數字為2628.4，僅為上星期二的76.1%，而今日再有6人死亡。大阪府方面，今日新增2,314宗個案，較上星期二少1,246宗，死亡人數為5人。