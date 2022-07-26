新冠肺炎︱日本染疫國會議員增至111人　大阪警戒將再次升到最高

日本新冠疫情仍然未達高峰，每日確診人數仍繼續急增。而日本新一屆的國會議員亦出現多人確診，直至周一(25日)為止已有111人確診，而大阪府亦計劃將府內的感染擴大警戒提升至最高的紅色。東京都今日(26日)公布的確診人數達31,593宗，比上星期二增加2萬宗。

日本東京都今日公布，新增的確診個案為31,593宗，在周末日後再次重上3萬水平，數字較上星期二增加20,575宗。其中20至40多歲的年齡層佔近一半個案。而東京都內的新冠患者病床使用率已升至49.6%，重症病床使用率亦達22.9%。另外都內再有多5人死亡。

至於大阪府今日新增25,762宗個案，是府內疫情以來最高的數字，而大阪的新冠患者使用病床使用率同樣增至49.6%，並再多12人死亡。 大阪府計劃將大阪的感染警戒提升至最高的紅色「非常事態」，並將會在明日的大阪疫情對應會議上確認。大阪府知事吉村洋文計劃就針對重症及死亡風險較高的長者等作出行動限制，但不會要求食肆縮短營業時間。

七份一國會議員確診

另外，日本傳媒報道直至周一為止，已有111名國會議員確診，佔日本國會議員的七份之一。有國會人士解釋，因為早前的選舉聚集大量人群，相信因此令多人受感染。有國會議員就擔心，感染人數再擴大的話可能影響國會召開首次會議，而根據日本的憲法，若出席的議員人數不達到總數的三份之一，會議將不能舉行。而日本政府有計劃在8月3日召開臨時的國會會議。有議員就指，在部份議員可能需要在家中隔離，建議國會可能接受遙距會議等方式進行。