新冠肺炎︱日本疫情反彈東京增8341確診　政府或延遲全國旅遊支援(更新)

日本進入第7波的疫情，日本內閣官房副官木原誠二今日(6日)在例行記者會上表示，就有關政府計劃推出的全國旅行支援計劃，在評估新一波疫情後，於7月初至7月中左右作出決定。東京都今日就公布，新增8,341宗個案，是約3個月後重上8,000確診水平。

日本首相岸田文雄早前表示，將於本月上半期提出新措施推動日本國內的旅行觀光，不過東京都昨日(5日)新增個案超過5,000宗之下，日本政府對此開始保留。木原今早表示：「感染人數在之後有上升的憂慮，有關情況有必要作出關注」，又承認有關的旅行支援有需要考慮目前的情況。

專家料一兩周後每日增逾萬宗

日本專家就指，疫情的反彈除了與防疫措施緩和有關之外，因為炎熱的天氣以致通風不足也是原因。日本的醫療專家指出，在傳播力強的BA.5病毒株個案增加，以及去年接種第2針的人士防疫效果開始減弱之下，若然在未來一至兩個星期社會不作改變，東京都的確診數字可能會重上至每日逾萬宗。

東京都知事小池百合子，在今日接受訪問時表示，目前確診人數在快速上升，當中以20至30多歲的人士佔多數，而且多數人士未接種第3針，部份完成兩針的人士的預防效果亦在降低。呼籲都內市民盡快預約及接種第3針。而東京都今日公布，新增確診數達到8,341宗，是自4月14日後再次重上8,000宗的水平，較上星期三增4,538宗，也是連續19日較之前一星期上升。而都內的新冠病床使用率再上升至25.4%，而重症病床使用率亦上升至4.3%，同時都內再有2名確診者死亡。