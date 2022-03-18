新冠肺炎︱日本確診回落至5萬宗以下　茨城青森疫情反彈創新高

日本第6波疫情雖然有下跌的趨勢，並決定在下星期解除防疫措施。然而，今日(18日)有兩個縣出現疫情反彈，並創下單日最高個案數字。日本今日則錄得49,210宗個案，當中東京都有7,825宗，大阪府則有3,865宗。

日本政府雖然決定下周一(21日)解除防疫措施，但是今日多個地方皆公布在早前個案中發現Omicron亞型的「BA.2」變種病毒。而在關東茨城縣以及東北的青森縣，今日亦創出疫情新高。茨城縣今日新增1,643宗個案，是該縣的疫情單日新高，同日死亡人數有4宗。至於東北的青森縣，連續兩日創感染新高，今日新增個案達653宗，當中縣內新增7個群體感染個案。

至於東京都，今日新增個案為7,825宗，較上星期五少639宗，是連續15日較上星期下跌。而過去7日的平均數為8067.7，是連續35日下跌。不過都內仍有21宗死亡個案。大阪府方面，今日新增個案為3,865宗，較上星期少逾1,000宗，而死亡個案則有24宗。

大阪籲賞花仍避免多人聚集

大阪府知事吉村洋文表示，雖然下星期一解除防疫措施，食肆不再要求縮短營業時間，但仍維持最多4人一檯的規定，同時他表示，希望每一位居民可自身加強防疫措施。他又表示，雖然踏入賞花季節，但希望居民賞花時盡量不要喝酒以及減少聚集的人數，而政府將會派員到公園巡邏，呼籲多人聚集的群體提高警覺。