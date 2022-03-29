新冠肺炎︱日本稱八成長者完成3針　東京疫情連續3日上升

日本的第6波疫情似有反彈之勢，在日本全國解除防疫措施約一個星期後，多處地方已有個案回升。其中東京今日(29日)新增7,846宗個案，較上周二增加逾倍。而最早解除防疫限制的沖繩縣，更連續7日出現反彈。

日本在上星期解除各地的防疫限制，東京都今日新增7,846宗個案，較上星期二的3,533宗，大幅增加超過一倍，是東京連續3日個案較上周同日上升。都內的新冠患者病床，使用率仍為26.2%，重症使用率為13.4%，仍處於低位，而今日再多5人死亡。而最早解除措施的沖繩縣，今日亦有984宗個案，較上周二多達658宗，並且是連續一星期較之前一周上升，縣內的新冠病床使用率亦有22.8%。至於大阪府方面，今日新增4,340宗個案，較上星期998宗亦大幅增加，並再有13人死亡。然而有關增幅未必完全反映反彈之勢，原因是上周一是日本的假期，檢測量較平日減少。

另外，日本政府公布，直至周一為止，日本國內70歲以上的長者，已有超過8成完成了3針的接種，相信這會令國內重症患者得以減少，並減輕各地醫療系統的壓力。而日本全國的第3針整體接種率則只有39%，因此仍擔心Omicron亞種的「BA.2型」會在之後再引致爆發。而日本國立感染病症研究所更預計，到5月中旬日本國內主流可能會轉為BA.2型病毒。