新冠肺炎︱日本第6波疫情仍反覆　岸田承認部分地區有反彈

日本首相岸田文雄今日(4日)與自民黨進行會議，他指目前新感染個案下跌趨勢開始停止，在部分地方更加開始反彈；而今日東京都新增的個案為4,384宗，較上星期輕微下跌，但大阪府的確診個案錄得上升。

岸田文雄今午與執政黨成員進行會議，岸田指新確診個案的數字已經停止下跌的趨勢，甚至出現了一些的反彈。不過他指，希望國民可以對新冠疫情提高意識，但仍會讓經濟活動繼續復甦。他又指，目前的病床使用率仍然處於下跌狀況。

東京都今日公布，新增的確診人數為4,384宗，較上一個星期一下少160宗。而目前都內的新冠患者病床使用率為25.5%，重症病床使用率為10.2%，另外再有7宗死亡個案。至於早前連續多日破千的沖繩縣，今日新增的確診個案為508宗，較上一個星期一多146宗，也是自1月24日以來，首次在星期一再次突破500宗。而沖繩縣內的病床使用率亦急升，今日的新冠病床使用率增至31.2%，不過重症患者病床仍為8.3%。同樣上升還有大阪府，今日新增個案為1,241宗，較上星期一增加102宗，並有多7宗死亡個案。

賞櫻時節令疫情反彈

日本三大夜櫻之一的新潟高田城址公園，宣布將賞花會的會期延長一星期。原因是高田城址公園的櫻花仍未開，並預計在4月10日才開花，故將10日結束的會長延長一周至17日，不過新潟縣今日新增的確診個案達420宗，並已連續12日較之前一周有上升的趨勢。雖然舉辦賞花會的組織要求賞花的人維持在4人以內、縮短時間以及禁止邊行邊食，但似乎仍有可能造成疫情反彈。

另外，日本政府計劃為全國接種第4針，但有專家認為第4針，應該針對高齡或本身有長期病患人士。以醫科學系為主的私立大學北里大學臨床病毒學教授中山哲夫指出，疫苗的第1、2針是提供病毒的記憶，而第3針是提醒免疫系統記憶之用，故認為沒必要對所有人都接種第4針。