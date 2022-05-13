新冠肺炎︱日本累計死亡人數突破3萬　京都棄置8萬劑莫德納疫苗

日本因為新冠肺炎而死亡的人數，至今突破3萬人。(美聯社)

日本新冠疫情在黃金周假期後，有回升的跡象。而直至今日(13日)，日本的新冠死亡人數亦突破3萬人。至於東京都今日新增4,109宗個案，較上星期五多1,428宗，並錄得4人死亡。另外，京都市公布有約8萬劑在本月底到期的莫德納疫苗被廢棄。

東京都今日公布，新增確診個案為4,109宗，較上周五多1,428宗，是連續7日比上星期多，不過上星期仍為日本的黃金周長假，檢測數量有所減少。而都內的新冠患者病床，使用率為15.3%，重症病床為3.5%的低水平。另外，都內再有多4名70歲以上長者染疫死亡。至於連日個案數字高企的沖繩縣，今日仍有2,242宗新增個案，連續4日超過2,000宗。而縣內的病床使用率達到55.6%，與周四相同，至於重症病床使用率為26.7%。則較之前一日下跌。

91日增1萬人死

截至今日為止，日本的新冠死亡人數超過3萬人。從2020年2月13日日本出現首宗死亡個案後，花了438日才突破1萬宗死亡個案，而之後再多291日才達至2萬宗死亡個案，但由2萬至3萬，僅91日。

另外，京都市儲存的約8萬劑美國莫德納疫苗，將在5月下旬到期，並在周四被市政府廢棄。直至5月8日，京都市有107萬人完成3針疫苗接種，而市內仍有112萬劑疫苗，當中包括約70萬劑輝瑞以及約42萬劑莫德納疫苗。而至期四為止，京都的第3針接種人數為54.89%。市政府就指，4月到期的疫苗已全數完成接種，相反現時大多預約接種都是選擇輝瑞疫苗。