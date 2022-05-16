新冠肺炎︱日本製疫苗展開青年臨床試驗　食肆指縮短堂食違憲敗訴

日本鹽野義製藥今日(16日)宣布，由該公司開發的新冠疫苗將會以12至19歲患者為對象，進行最後階段的試驗，而之後亦會展開對5至11歲兒童作臨床試驗。而今日，東京都的疫情在長假期後的一星期開始放緩。

鹽野義製藥目前分別開發日本製的新冠口服藥以及新冠疫苗，其中今日就向外宣布，會以12至19歲人士為對象進行最後階段的臨床試驗，當中會向日本國內350名12至19歲人士，投以與成人相等的劑量，以確定疫苗的安全性及有效能力，之後亦會擴大對象至5至11歲兒童。鹽野義製藥的疫苗，目前已在成人進行最後階段臨床試驗，並計劃在下月或7月，向日本厚生勞働省承認可以使用，並將可使用年齡下降至19歲以下人士。而日本熊本市的KM Biologics也正開發針對6個月至18歲以下兒童的疫苗，並進行臨床試驗。

另外，東京都地方法院，就間食肆提出的訴訟，指控東京都政府要求食肆縮短營業時間的措施違憲一事，法院今日裁定食肆一方敗訴，法官認為有關的措施並非不合理的手段，也沒有侵害商戶的營業自由以及不認為措施違憲。有關的訴訟由首都圈擁有41間店舖的飲食集團，指控有關東京都政府，要求在去年實施緊急事態宣言期間，要求食肆將營業時間縮短至晚上8時違憲。

東京新增2377宗個案

至於日本的疫情在經過長假期反彈後，本星期已回復下跌趨勢。其中東京都今日新增2,377宗個案，較上星期少634宗，也是東京都連續3日較前一星期下跌。至於都內的新冠病床使用率為15.8%，而重症病床使用率為2.5%，都內新增死亡個案為4宗。不過在黃金周後個案急增的沖繩縣，今日仍有1,090宗確診個案，比上星期一多19宗，是疫情以來個案最多的星期， 。而縣內的病床使用率仍達55.8%，重症病床使用率亦達到20.0%。