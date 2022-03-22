新冠肺炎︱日本解除防疫限制旅行社查詢急增　大阪兩個月來首次少於1000宗

日本所有的防疫措施在今日(22日)解除，有當地旅行社表示，預約往沖繩等地國內旅行的查詢和預約隨即增多，當中一個機票預約網站指，在上個星期的預約比上月增加4倍。東京都今日公布的新增確診數字為3,533宗，較上周二大減逾4,000宗，而大阪府亦錄得2個多月來首次少於1,000宗的998宗新確診個案。

適逢下月底至5月初，將是日本的黃金周，國民可以獲得最長達10日的假期，在疫情的防控措施在21日解除之下，旅行社的查詢在近日持續增加。在2月的時候，最早爆發Omicron疫情的沖繩縣率先解除防控措施，而縣內的酒店預約隨即急升兩倍。在全面解除之下，以及政府提供的旅遊券優惠，沖繩人都預計遊客數字會進一步增加。

有日本預訂國內機票的網站表示，在過去一個星期，機票預約比上一個月增加達4倍。而隨着4月底的黃金周，3至4人的沖繩旅行團非常吸引。不少人都表示，因為疫情下的自肅生活多時而非常渴望旅行。日本傳媒指，首都圈以至沖繩的酒店，來自家庭的預約增加。

東京連續兩日低於4000宗

而東京都今日公布，新增的感染人數為3,533宗，連續兩日少於4,000宗，較上星期二更是減少4,303宗。都內新增的死亡個案為4宗，而新冠患者使用病床的使用率，跌至31.6%。至於大阪府今日公布，府內的新增個案為998宗，是自1月11日之後，再次回落至3位數。而大阪今日再有8人死亡。