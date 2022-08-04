新冠肺炎︱日本連續3日逾20萬宗確診　東京每50人有1個要入院

世界衞生組織公布，過去兩星期日本是全球感染數字最高的國家。而今日(4日)日本全國新增逾23萬宗個案，已是連續3日錄得逾20萬宗。而東京都今日新增個案為35,339宗，都內的醫療系統開始呈現緊張狀態，都內每50人有1人需要入院治療。

日本第7波疫情持續，東京都今日新增35,339宗個案，已經是連續3日增逾3萬宗個案，雖然數字較上周四的4萬多宗下跌約5,000宗，但都內的新冠患者病床，使用率仍上升1.1個百分點至56.5%，同時重症病床使用率亦上升0.7個百分點至31.0%，而新增的死亡個案有15宗。東京都今日舉行的疫情監控會議中，都內的醫療系統警戒維持最高。專家指目前發生前所未有的爆發，指任何人都有可能受到感染，呼籲都內居民要做好保護自己的行動。

另外，會議又指出入院的患者及重症患者持續增加之外，醫療工作者亦因為受到感染或其他原因而無法工作，在人手緊絀之下，醫療機構的負荷將繼續增加。而直至周三(3日)，都內需要進行治療的人約29萬，平均每50人就有1人需要入院接受治療。而東京都將在明日(5日)起在6個主要的火車站設立臨時的免費檢測場所，呼籲都內居民積極採用。

全日本逾500宗重症

日本全國今日新增238,735宗個案，已經是疫情以來第2高的數字，但比昨日的24萬宗少。不過北海道、山形、茨城、櫪木、群馬、琦玉、山形、石川、岡山、廣島、高知以及長崎縣，共12個道縣仍錄得疫情以來最高的確診數字。而全日本的新增死亡人數為154人。至於全日本的重症患者，周三再多38人至516人，是自4月5日以來再次超過500人。