新冠肺炎︱日本黃金周人流倍增　東京確診較上周減半

日本政府放寬防疫措施之下，加上進入當地長假期的黃金周，日本多個景點都錄得倍增的人流，其中東京的淺草寺一帶，按智能電話訊號分析人流較去年多3.6倍。而今日(4日)東京都新增個案為2,999宗，與上周三少超過一半，但不排除與假日檢測數字下跌有關。

日本進入最長達10日的黃金周假期，多條公路出現久違的車龍。而不少景點都錄得人流急增。根據日本智能電話報告位置的數據顯示，在東京與大阪等多個景點，人流比去年緊急事態宣言期間的黃金周假期，錄得倍增的情況。當中在東京的淺草，人流增3.6倍，而鬧市的品川站亦增加2.6倍，至於在東京郊區旅遊地點高尾山，人流亦增2.1倍。在關西的京都，名勝清水寺人流增3.6倍，嵐山亦有2.2倍，而大阪中心地帶的梅田站，亦增3.4倍人流。

由於日本假期檢測量大幅下跌，今日東京都新增的個案為2,999宗，比上星期三少3,053宗，減少逾一半，但也可能與檢測量減有關。而東京今日再多6人死亡，而目前都內新冠患者的病床使用率跌至16.8%，重症病床則仍有4.1%。大阪府的個案亦大減，今日新增1,545宗個案，比上周三少2,150宗，並沒有新增死亡個案。而大阪府重症病床使用率為5.3%，輕症病床使用率則為20.9%。