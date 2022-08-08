新冠肺炎︱日本10月接種Omicron疫苗　東京居民排隊檢測為出遊

日本仍處於第7波疫情，不過東京都今日(8日)新增個案錄得下跌，是20日以來首次少於2萬宗個案。而日本厚生勞働省表示，將會早快於10月為已接種兩針疫苗人士，接種有效預防Omicron變種病毒的新型疫苗。

日本厚生勞働省今日在專家會議上透露，預計最快可以在9月中引入這種針對Omicron變種病毒的改良疫苗，並會最快於10月開始為國民接種。預計會自對長者等有較高重症風險的人士優先接種，同時亦準備為全部完成頭兩針疫苗的人士在之後進行大規模的接種。

東京再有1兒童死亡

今日東京都新增的確診數字為17,884宗，較上周一下少4,074宗。同時也是自7月19日以來，首次少於2萬宗，然而日本在周末檢測數量減少，故之後可能將再重上2萬以上的水平。而過去7日的平均個案數字為31,150.7，是上周的97%。另外都內的新冠病床使用率仍達58.3%，重症病床使用率為33.3%。而東京都今日新增的死亡個案為13宗，當中包括1名未滿10歲的兒童。

周五(12日)將是日本的盂蘭盆節，不少在大都市工作的人將會返回家鄉或外出旅行。東京都上周設立的免費PCR檢測設施近日出現人龍，部份市民稱是響應都政府呼籲在返鄉或外遊前先進行檢測。不過有檢測機構指出，隨着盆節的時間接近，可能會出現東京都的確診數字下降，但是其他鄉郊地區的數字繼續急升。