新冠肺炎︱日本3都市圈外地方疫情上升　多個縣呼籲年輕人接種疫苗

日本的新冠疫情仍然反覆，東京都及大阪府兩個主要的都市圈今日(14日)個案數字皆錄得較上星期下降，然而在個別的地方卻仍然上升，當中岩手及長野縣確診都錄得新高。

東京都今日公布的確診數字為8,540宗，較上星期四少213宗，已連續3日較上星期同日數字輕微下跌。而都內的新冠患者病床使用率27.6%，而重症病床使用率為7.2%。都內再多7宗死亡個案，全部為60歲以上的患者。至於大阪府亦錄得較上星期下跌，今日新增4,314宗個案，比上星期四少300多宗，而大阪府再有11人死亡。

地方知事鼓勵年輕人接種疫苗

雖然兩大都市的數字下降，但在日本東部及九州的地方，都出現上升，其中東北的岩手縣與中部的長野縣等繼續創疫情新高。在疫情有反彈之勢底下，東京、琦玉、千葉以及神奈川的一都三縣知事今日進行視象會議，就有關疫情表達意見。會上認為感染人數仍然高企，而年輕人因為後遺症不多，在20歲以下群組的接種率較低，因此呼籲年輕人盡快接種第3針的疫苗。同樣呼籲年輕人接種還有沖繩縣。

至於日本月底即將進入黃金周接近10日的長假期，新幹線以及在來線的預約數字較去年增加1.7倍，約134萬席，不過有關的數字與2018年的疫情前相比僅達到一半的程度。