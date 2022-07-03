新冠肺炎｜日本BA.5擴散 7成地區新增病例轉呈上升趨勢

日本單周新增病例時隔約1個月，在6月21日從減少轉為增加；截至6月30日，有8個縣最近一周單日平均新增病例數是前一周的逾1.5倍，而東京都和大阪府亦以1.4倍持續增加。

由於日本目前的主流病毒株正逐漸被BA.5取代，專家警告，在民眾防疫鬆懈下，新增病例可能大幅增加。

《朝日新聞》報道，日本各地新增確診病例雖然從5月中開始減少，但目前再度轉為增加。從最近一周平均新增染疫人數來看，截至6月30日，日本47個都道府縣中，有32個高於前一周，醫療機構同時接收中暑患者與染疫患者，壓力大增。

受到日本主流病毒株正逐漸由傳染力較強的Omicron亞型變種毒株BA.5取代等因素影響，日本47個都道府縣中，已有32個的新增確診病例轉呈上升趨勢。

日本主流病毒株正逐漸被BA.5取代，專家警告新增病例可能大增。圖為東京淺草寺一帶的商店街。(美聯社)

東京都疑似 BA.5 病例佔四分一

感染再度擴大的主因之一是BA.5擴散。從東京都健康安全研究中心所實施的PCR檢測來看，到6月20日止的一周內，疑似BA.5的病例約佔整體25.1%，跟前一周的13.6%相比幾乎倍增，顯示正逐漸取代目前主流毒株BA.2。

日本國立傳染病研究所傳染病流行病學中心主任鈴木基指出，雖然BA.5驗出的數量較少、不確定性高，但可以預想到7月下半個月時，BA.5在全國驗出的比率將達逾5成。

歐盟疾控中心(ECDC)指出，BA.5較BA.2更容易增加12%到13%的染疫人數，但沒跡象顯示重症率較高。

跟日本情況較相似的葡萄牙，今年5月其主流毒株從BA.2逐漸變為BA.5時，單日新增病例從原本約1萬，一度增加到2.7萬左右。