新冠肺炎｜星洲確診激增 專家：不排除與新變種毒株有關

新加坡近日新冠病毒感染新增確診數持續攀升，最新數據顯示，3月最後一周新增2萬8,410例，較前一周大增近一倍。專家表示，不排除與新變種病毒株有關，這也是與病毒共存的新常態。
新加坡疫情穩定之際，2月中進一步放寬防疫措施，正式邁入把新冠病毒感染視為風土流行病的疫後新常態。
根據新加坡衛生部網站數據，今年第10周開始，新加坡新增病例從之前幾周的每周數千例攀升至超過一萬；到了第13周(3月最後一周)，暴增至2萬8,410例，比前一周的1萬4,467宗病例多近一倍。
確診暴增 專家分析多個原因
當地媒體周一報道，專家指，病例激增的可能原因很多，包括各國邊境開放之際，更多新加坡民眾出國旅遊、更多外國遊客到新加坡，還有大幅放寬防疫措施等因素。
專家認為，目前與新冠病毒共存的時代不像過去是由單一主導的病毒株引發疫情，而是同時存在多個變種毒株，沒有一個主導的毒株。
另有專家指出，每當出現新變種毒株時都會有一波新疫情，這也是與新冠病毒共存會出現的新常態，預計新增病例可能會在幾周後下降。
新加坡自2月中起進一步放寬防疫措施，包括民眾乘搭公共交通工具不強制戴口罩、確診者不強制隔離等。
隨著各國開放邊境、國際旅遊復甦之際，今年3月入境新加坡的旅客超過100萬人次，這是疫情爆發以來，該國單月入境旅客人次首度突破百萬。