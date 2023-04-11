新冠肺炎｜星洲確診激增 專家：不排除與新變種毒株有關

新加坡近日新冠病毒感染新增確診數持續攀升，最新數據顯示，3月最後一周新增2萬8,410例，較前一周大增近一倍。專家表示，不排除與新變種病毒株有關，這也是與病毒共存的新常態。

新加坡疫情穩定之際，2月中進一步放寬防疫措施，正式邁入把新冠病毒感染視為風土流行病的疫後新常態。

根據新加坡衛生部網站數據，今年第10周開始，新加坡新增病例從之前幾周的每周數千例攀升至超過一萬；到了第13周(3月最後一周)，暴增至2萬8,410例，比前一周的1萬4,467宗病例多近一倍。