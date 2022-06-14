新冠肺炎｜杜魯多第二次確診　形容感覺良好籲接種疫苗

今年1月曾經確診新冠肺炎的加拿大總理杜魯多，再度對新冠病毒檢測呈陽性。杜魯多在社交平台公布有關消息，他正自我隔離，並形容現時狀態良好，是因為有接種新冠疫苗，呼籲未接種的人打針及加強劑。

杜魯多上星期曾到美國加州出席美洲峰會，期間曾與美國總統拜登會晤，並與多國領袖同場及大合照。(資料圖片)

杜魯多於Twitter表示，自己對新冠病毒檢測呈陽性反應，會遵照衞生當局指引及隔離，他又形容現時狀態良好，因為已接種新冠疫苗，感覺良好。 他呼籲仍未接種新冠疫苗的民眾盡快打針，可以的話接種加強劑，以保護醫療體系、自己及他人。

杜魯多上星期曾到美國加州出席美洲峰會，期間曾與美國總統拜登會晤，並與多國領袖同場及大合照。