新冠肺炎︱東京今日仍增逾萬個案　假期後料升至2.3萬創新高

日本今日(18日)雖然仍處於假期，但確診個案仍然急增，東京都今日公布的新增個案達12,696宗，是上星期一的一倍，在早前的東京都專家會議中，預料在假期後，本周三的確診數字可能會達到2.3萬宗，超越之前第6波的高峰。

東京都今日公布，新增12,696宗確診，較上周一的6,231宗上升逾倍，已經是連續一個星期都錄得逾萬宗個案，而且亦是31日連續較上星期上升，另外東京再多1名80多歲的確診老婦死亡。都內的新冠患者使用病床，使用率增至38.5%，而重症患者的病床使用率為10%。

日本傳媒又報道，東京都因為確診人數的增加，令向在家中隔離的患者提供的食物減少。由原本為每位在家中隔離人士提供兩箱食米及罐頭，至周日起修改為家庭人數3人才會送2箱食品。東京都早前的疫情專家會議指出，預計在周三假期結束後，東京都內新增的確診人數或達2.3萬人或以上，超越第6波疫情的高峰。

日本政府將考慮行動限制措施

日本厚生勞働大臣後藤茂之在周日(17日)接受電視台訪問時表示，疫情若然繼續擴散，將考慮採取限制國民行動的措施。日本政府上周曾表示，目前未有考慮限制行動的措施，然而當局指出，若然醫療機構的壓力增加時，仍會考慮有關措施，但政府當局認為目前壓力未算嚴重。

不過沖繩縣今日再多1,990宗個案，同時縣內的新冠病床使用率增至66.6%，已迫近7成的水平。至於關東的神奈川縣，今日亦有破紀錄的9,445宗個案，是縣內疫情以來最多。