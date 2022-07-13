新冠肺炎︱東京單日再破1.5萬宗　全日本增逾9萬確診

日本新冠疫情繼續急升，今日(13日)東京都及大阪府的確診數字同樣破萬，其中東京都今日新增16,878宗個案，是自2月18日以來再次超過1.5萬。而大阪府亦有10,452宗，是2月26日以來首次破萬。而今日全日本確診數字升至逾9萬宗。

日本第7波疫情繼續上升，東京都今日公布，新增16,878宗個案，是連絡兩日錄得逾萬宗確診，較上星期三多8,537宗，增幅逾倍，同時亦已是連續26日數字比上星期增加。昨日東京都知事小池百合子要求之下，東京都醫療機構將新冠患者使用病床由5,000張陸續增至7,000張之下，今日新冠患者病床的使用率，回跌至31.7%，但重症患者使用病床，仍然升至9.0%。而東京都內再有兩名分別80多及90多歲患者死亡。

至於另一個大都會的大阪府，今日新增10,452宗個案，是2月26日以來再次破萬。而全日本新增94,466宗個案，是2月17日以來首次再突破9萬宗。另外，青森、岩手、石川、靜岡、三重、和歌山、高知、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿兒島以及沖繩，共13個縣今日錄得疫情最高數字，其中沖繩連續兩日逾3,000宗創新高。而全日本今日再有31人死亡。

計劃擴大第4針接種對象

在疫情大幅反彈之下，雖然日本政府表示現階段不會考慮作出限制行動的措施，不過日本傳媒報道，表示政府計劃將第4針疫苗的接種對象，由目前以60歲以上長者為主之外，將醫療機構的職員及長者院舍的工作人員納入接種範圍之內。另外，日本首相岸田文雄早前計劃推行的全國旅行支援計劃，據報將會延期至9月以後才實施。