新冠肺炎︱東京增21958確診　兩周來首次回穩

日本東京都新冠疫情似有見頂跡象。今日(1日)東京都新增確診個案為21,958宗，數字較上一個周一有輕微下跌，是13日以來的首次。

東京都今日公布的確診數字為21,958宗，較上周一少429宗，也是東京都相隔13日後，再次錄得個案下跌，而過去7日的平均宗數為32,116，為上周一的123.9%。都內的新冠患者病床，使用率上升0.5個百分點至54.2%，而重症病床使用率亦升1個百分點至26.2%。而東京都內再有3名80至90多歲的老翁確診死亡。

東京都今日開始，對以20多歲的年輕人為主，免費派發快速檢測套裝，讓有發燒以及感到疲倦的年輕患者自行檢測並在網上向醫生查詢，以減輕都內的醫療設施壓力。東京都有政府人士指出，擔心感染擴大無法控制，以及有重症風險的長者感染增加，希望呼籲各年齡層都有避免受到感染的意識。至於另一大都會的大阪府，今日新增7,282宗個案，數字同樣較上周一下跌。然而鄰近的京都、兵庫、滋賀、奈良及和歌山就仍然錄得上升。全日本今日新增139,687宗個案，比上周一仍增約1.3萬宗，死亡個案93宗。

沖繩病床使用率逾9成

東京的疫情似見頂，但在其他地方疫情則變得嚴峻。在沖繩縣，縣內的病床使用率已突破90%，達到93%的使用率。縣政府指，病人將不一定能獲得立即送院的機會。