新冠肺炎︱東京大阪感染人數大減　岸田文雄將加快Omicron疫苗接種

日本東京都及大阪府疫情有下降跡象。在今日(31日)東京都公布的新增個案為15,428宗，較上星期三少逾萬宗個案，並且連續10日較之前一星期下跌。至於大阪府新增13,678宗個案，比上周少逾7,000宗。而首相岸田文雄在早上的記者會上已表明，會將原定10月開始接種Omicron疫苗盡快提前接種。

雖然日本政府早前表示，各地方政府可自行決定是否繼續統計確診數字，不過仍有多個地方決定繼續。東京都今日公布的確診數字為15,428宗，比上星期三少10,016宗，而過去7日的平均數字為16,291，僅為上周的68.1%。而目前都內的新冠病床使用率已低於50%，達48.8%，而重症患者病床使用率亦跌至28.1%。而東京都再有28名50至90多歲患者死亡。至於大阪府方面，今日新增13,678宗個案，比上星期三少7,125宗，而死亡個案為29人。

死亡個案單日第二高

日本全國今日新增個案為約169,800宗，比上周三少約73,000宗，不過死亡個案達338宗，是疫情以來第2高的數字。而全國的重症患者為591人，比前一日少27人。

岸田文雄在今早的記者會上表示，今次的疫情中感受到疫苗的用處，完成4針之後只感染輕症，故此經過自己的感覺之後，決定繼續推動疫苗，並會將原本預定在10月開始接種，可應對Omicron變種病毒的疫苗，計劃將有關的接種提前，但未有表明時間。