新冠肺炎︱東京巴士被迫減班　多地發布BA.5對策宣言

日本新冠個案仍然高企，但東京都及大阪府兩個大都會的新增個案未有向上。今日(2日)東京都新增30,842宗個案，較上周二輕微下跌，而大阪府亦錄得25,134宗個案，同樣比上星期二下跌。不過東京都營巴士公司就宣布，因為公司的司機陸續出現感染以及作為密切接觸者要隔離，影響一般營運，因此在周四(4日)起部份路線會減班。

日本疫情似乎已經見頂，今日東京都新增30,842宗個案，比上星期二少751宗，是連續兩日錄得下跌。而近7日的感染平均數字為32,009宗，雖然是上星期二的110.9%，但增幅已有明顯下跌。而都內的新冠患者使用病床，使用率為55.0%，上升0.8個百分點，而重症病床就上升2.2個百分點，至29.8%。另外都內再有9名60至90多歲的男子死亡。至於大阪府今日亦增加25,134宗個案，比上周二少628宗。

東京都營巴士宣布，因為巴士司機感染及密切接觸者數字增加，影響上班狀況，故此公司宣布在周四起，部份地區的路線會減少班次。另外，鄰近的琦玉縣宣布，縣知事的大野元裕確診。大野是在今早起床時發燒，並在家中接受快速檢測時呈陰性，但之後在醫院接受核酸檢測後確診，而該縣今日新增7,267宗個案及有3人死亡。

全日本再多逾21萬個案

不過日本今日新增211,058宗個案，相隔3日後再次重上20萬宗以上。而包括山形、櫪木、愛知、鹿兒島在內的13個縣，繼續創疫情新高，而全日本再多143人死亡。日本政府在上周宣布，容許各地方按自己的醫療設施狀況宣布「BA.5加強對策宣言」，其中熊本縣及神奈川皆宣布發表。神奈川縣目前的新冠病床使用率已升至78.43%，而重症病床亦達35.16%；至於熊本縣的病床使用率在周日已達66.9%。

日本經濟再生大臣山際大志郎今日在內閣會議後見記者，表示將會於本周五(5日)開始至18日，除了島根縣的機場外的117個縣內機場及火車站設置免費的抗原檢測點，呼籲在日本盆節回鄉的國民在出發前可先進行檢測。

赴美3日揆秘書確診

與日本首相岸田文雄到美國出席核不擴散條約會議的3名首相秘書，先後在美國證實確診。而早前受感染的日本內閣官房長官松野博一，在休養過後，今日恢復工作。松野是在上月23日的核酸檢測證實陽性。

另外原定本周末舉行的全國高校棒球大賽，即俗稱的「夏季甲子園」，在今日進行的賽前核酸檢測，在49間參賽學校1,641名學生及教練之中，共有10間學校的26名球手及教練受到感染。當中包括島根、愛媛、佐賀及熊本縣的4間代表學校出現群組感染，4支球隊將不能出席周三的抽籤以及周末的開幕禮，而4支球隊將可在次圈才出戰。