新冠肺炎︱東京證實2宗BA.2.75個案　今再多逾3萬確診

日本新冠確診個案，連日已成為世界上最多的地方。今日(29日)東京都再多36,814宗個案，而當局亦確定，在都內發現2宗新Omicron變種的BA.2.75個案。而日本政府已宣布向全國派發首批1,200萬個檢測套裝。

東京都今日新增的確診個案達36,814宗，是東京疫情以來最多個案的周五，比上星期增1,819宗。而在過去7日的新增平均數為31,578宗，比上周多近5成。而都內的新冠患者病床，使用率再上升多3個百分點至53.3%，重症病床的使用率就上升1.5個百分點至25.5%。都內再有5名50至80多歲的患者死亡。

東京都將會在下月5日至18日在東京車站、新宿車站及上野車站等共6個鐵路站設立臨時的免費檢測中心，並呼籲在日本盆節期間回鄉或外出旅行的市民使用。東京都知事小池百合子表示，希望為都內年青人設立網上申報自行檢測陽性的系統，並讓年輕患者可在網上接受醫生的診斷。不過當局表明仍不會限制居民的外出以及跨縣移動。另外東京都又公布，在早前的其中2宗個案，證實患者是感染新的BA.2.75變種病毒株。兩名患者都是輕症，並且沒有海外旅遊記錄。

日本全國連續3日錄逾20萬個案

而今日全日本共計新增200,565宗個案，已連續3日增加逾20萬確診。除東京都逾3萬個案之外，大阪府亦連續2日錄逾2萬宗確診，同時有11個道縣錄得疫情以來的新高數字。

日本厚生勞働大臣後藤茂之就表示，即時起向各個都道府縣，免費派發首批共1,200萬個抗原檢測套裝。至於內閣官房副官木原誠二在今日的記者會上呼籲，10至30多歲年齡層的人士，盡快接種第3針疫苗。木原指，現時10至30多歲的年齡層，接種比率僅得3成至5成，指為了家人、朋友及長者，盡快接種第3針。