新冠肺炎︱東京都回落1萬宗以下　4縣宣布將棄統計確診數字

日本的第7波新冠疫情高峰似乎已過，東京都今日(29日)公布的新增確診個案數字為9,880宗，是自7月11日之後，再次少於1萬宗。較上星期一少5,000多宗。不過有4個縣就宣布將聽從政府的建議，在31日後不再統計整體感染數字。

東京都今日公布，新增9,880宗個案，是自1個半月來首次低於1萬宗，同時較上星期一少5,205宗，是連續8日數字較上一周下跌。而過去7日的平均感染數字為18,800.9，為上周的76.0%。目前東京都的新冠病床使用率為52.5%，重症病床使用率為30.5%，並再有30人死亡。

日本首相岸田文雄上星期宣布，將交由各地方政府決定是否統計整體感染數字後，宮城、茨城、鳥取及佐賀4個縣確定跟隨不會統計感染數字，並在31日開始不再統計。宮城縣知事村井嘉浩表示是為了減輕醫療機構的負擔，並以治療重症患者為重點。另外，岸田在上星期在多個地方知事認為應由國家作出決定之後，打算將有關決定改為全國一律不統計，東京都知事小池百合子就指有關政策朝令夕改造成了混亂，又呼籲政府應聽到其他意見。

呼籲調整重症定義

同樣繼續計算確診個案，還有愛知縣。愛知縣知事大村秀章表示，僅公布年長患者的數字，會令到醫療機構等無法掌握患者的狀況，以調整病床等的安排。在福岡的北九州市，一間中學有半數的教職員確診，令學校需要停課。該校原本有22名教員，但當中11人受到感染。

另外，日本的死亡個案連日高企，其中上周突破單日逾300人死亡，而目前雖然重症個案數字僅達第6波時約一半的狀況，不過因為感染後造成身體狀況惡化，以致衰弱致死的高齡者增加，有建議日本政府調整有關重症者的定義。