新冠肺炎︱東京都相隔4個月再度破萬　日本現階段未打算限制行動

日本第7波疫情繼續急升，東京都今日(12日)新增11,511宗個案，是4個月以來，再次突破1萬。而全日本亦有多處錄得新高確診數字。不過日本經濟再生大臣山際大志郎在今日的內閣會議後表示，政府未考慮再次限制國民的行動以壓抑確診數字。

東京都今日公布，新增的確診數字為11,511宗，較上周二增6,209宗，個案再增一倍，同時也是連續25日數字比前一周上升，也是自3月16日之後，東京再次錄逾萬宗個案。新增的個案仍以20至39歲的年齡層最多，都內的新冠患者病床，使用率亦升至41.1%，而重症病床使用率亦增至8.8%。另外再有1名90多歲長者死亡。

東京都知事小池百合子就表示，將會向都內約200個醫療機構作出要求，期望可以在兩個星期內將目前約5,000張的新冠患者使用病床，增加約2,000張至7,000張，達到之前第6波疫情的規模。

全日本4個半月再突破7萬宗

至於大阪府今日亦有9,960宗個案，較上周二的4,522宗，同樣增加逾倍，而這亦是大阪自3月2日以來，再次單日錄逾9,000宗確診。另外大阪府今日亦有2人死亡。日本全國的個案今日新增76,003宗，是自2月26日以來首次全國突破7萬。當中包括青森、和歌山、鳥取、島根、愛媛、山口、佐賀、長崎、熊本、大分、鹿兒島及沖繩縣，共12個縣都錄得疫情以來的新高，其中沖繩縣有3,436宗，是首次突破3,000宗。

經濟再生大臣山際大志郎今早在內閣會議後見記者，山際指現階段不會考慮像之前般作出限制，又指目前在日本國內主要為BA.5的病毒株正替換成主流，故感染者的感染場合眾多，不能再以過手的手段限制。至於有關於早前首相岸田文雄建議的全國旅行支援，山際表示政府會慎重考慮目前的狀況再作決定。日本厚生勞働大臣後藤茂之在記者會亦表示，目前狀況不打算採取行動限制。