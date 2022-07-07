新冠肺炎︱東京都續增逾8000確診　專家指第7波展開料BA.5成主流

日本新冠疫情持續反彈，今日(7日)東京都新增8,529宗個案，較上周四增4,908宗，增加逾一倍。東京都疫情專家在會議上指，第7波疫情已經展開，並預計傳染力強的BA.5病毒株將會成為主流。

東京都今日公布，新增8,529宗個案，較上星期四多4,908宗，其中20至30多歲的確診個案仍屬最多的年齡層。都內的新冠病床使用率為28.7％，而重症病床使用率為5.5%。東京都今日舉行疫情的專家小組會議，並指日本的第7波疫情已經展開。會上指出，至周三為止，一星期的平均感染人數達4,395人，並預計到2星期後將會升至15,534人，而4星期後更可能增至54,902人。專家指出，感染擴大的原因是主流病毒株的轉變。專家表示近日的個案中BA.5已升至佔33.4%。

福岡頒布縣內警報

日本內閣官房副官木原誠二，在今日的記者會上被問到政府會否再考慮頒布預防感染擴散措施，木原就表示目前政府未有納入考慮，而現時亦未有都道府縣向政府提交有關要求。至於有關的全國旅行支援計劃，預計在目前的疫情之下，難以在7月上半實行。至於有關第4針的疫苗，木原表示會繼續收集有關的科學數據，考慮會否對60歲以下的國民接種。

九州的福岡縣在周三再頒布縣內的福岡新冠警報，縣知事服部誠太郎在記者會上表示，今次的警報未有作出行動限制，食肆毋須縮短營業時間，而有關警報目的是防止感染擴大之餘，同時考慮維持縣內經濟活動。而福岡今日新增2,774宗確診個案，已連續17日較上星期上升，縣內的病床使用率亦達到警報水平。至於鄰近的佐賀縣，今日亦增694宗個案，是疫情新高，同樣創新高的還有鳥取縣。而日本全國今日新增47,977宗個案，比上一星期四增加一倍，而秋田、群馬及山梨縣個案更有2倍的增加。