新冠肺炎︱東京都計劃續統計確診數字　大阪解除長者外出限制

日本首相岸田文雄在周三(24日)表示，會交由地方政府自行判斷是否要繼續統計確診人數。而東京都知事小池百合子就表示，仍有需要掌握疫情的狀態，故東京都會繼續統計有關數字。而今日(25日)東京都新增的個案有23,129宗，連續4日比上一周下跌。而大阪府方面，就宣布解除對65歲以上人士的外出限制。

東京都今日舉行疫情的監察會議，小池百合子表示，雖然政府不再強制地方政府統計感染者人數，但是掌握感染狀況以及每個患者的健康狀態，對醫療機構相當重要，而專家亦指出，有關的數據對掌握以及制定疫情決策有參考作用，故此東京都將會繼續統計確診數字。

東京新增23129宗個案

而東京都今日公布，新增確診人數為23,129人，比上周四少4,324宗是連續4日比前一星期下跌。而目前都內的新冠患者病床，使用率為56.1%，比前一日下跌1.6個百分點；至於重症病床使用率同樣下跌2.4個百分點至30.7%。而今日都內有26名30至逾百歲患者死亡。

另外，大阪府公布限制府內65歲人士在沒有必要下盡量留在家中的限制，會在27日屆滿後解除。大阪方面指出，雖然感染者人數仍然維持高水平，不過大幅擴大的時間已經過去，因此在28日起將不再限制居民外出。而大阪府今日新增17,182宗個案，以及再多24人死亡。