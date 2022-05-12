新冠肺炎︱東京都證實6宗Omicron新變種　沖繩縣發感染擴大警報

日本東京都今日(12日)下午舉行新冠疫情的專家會議，會上透露至今已發現有6宗由原來Omicron變種病毒BA.1與亞種BA.2的基因轉換病毒個案。至於在長假期後疫情快速升溫的沖繩縣，在沖繩本島及宮古島發布感染擴大警報。

東京都今午舉行疫情的專家會議，其中就早前發現，以BA.1與BA.2的基因交換而成的新種Omicron變種病毒，至今在東京都已發現6宗，病毒基因與另一變種的「XE」並不相同。而6宗個案都沒有海外旅行，以及都是輕症個案，但目前未確定有關變種的感染力較強或易引起重症。

東京新增4216個案

而東京都今日新增4,216宗個案，較上星期四假期多1,896宗，是連續6日較之前一星期上升。都內的新冠病床使用量為15.5%，重症病床仍為3.7%。而今日再有多4名80歲以上長者死亡。至於大阪府今日新增3,290宗個案，較上星期四多1,243宗，而府內再有6宗死亡個案。

另外，近日疫情升溫的沖繩縣，縣知事玉城丹尼表示，由於縣內感染擴大，患者入院變得困難，因此在周五起至26日為止的兩星期，向沖繩本島及宮古島發布感染擴大警報。而今日，沖繩縣的個案仍超越2,000宗，錄得2,330宗個案，是疫情的第3高數字。而縣內的病床使用率已達到55.6%，重症患者病床使用率亦升至31.7%。而在會議上，有意見要求再度向國家申請實行「重點預防感染擴大措施」，玉城就表示將會在下星期的縣內疫情專家會議中討論。