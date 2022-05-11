新冠肺炎︱沖繩確診再創新高　內閣官房長官稱戶外可免口罩受質疑

日本在結束黃金周假期後，全國多處的確診數字大幅上升。其中沖繩縣疫情創新高，今日(11日)該縣新增個案達2,702宗。而東京都今日亦再多4,764宗個案，較上周三假期時增約1,700宗。而內閣官房長官松野博一今日在記者會上指，若戶外以及與人保持距離之下，可以不需要佩戴口罩，不過其說法被東京都醫學會會長尾崎治夫質疑。

經過上月底至本月初的長假期後，日本疫情開始受考驗。東京都今日公布，新增個案為4,764宗，較上星期三多1,765宗，已連續5日較之前一星期上升。不過由於上星期屬假期，檢測量大減，因此疫情是否反彈仍需要作觀望。而都內的新冠患者病床，使用率為15.4%，重症病床使用率仍為4.4%。都內的新增死亡個案為5宗。大阪府新增個案為3,679宗，較上周三增1,545宗，並錄得8宗死亡個案。而日本全國今日新增逾4.5萬宗個案，全部47個都道府縣個案都較上周上升，而日本全國死亡人數為41人。

東京新增4764宗

至於假期有大量旅客的沖繩縣，今日新增2,702宗個案，創疫情以來的新高。縣內的病床使用率已達53.1%，而重症患者使用病床亦增至31.7%，沖繩的死亡個案為3宗。在周二，沖繩在過去一星期，以每10萬人口計，新增確診達787.61，是全日本最高。除了沖繩縣外，九州的宮崎縣亦錄得確診新高。

在北陸的石川縣，今日新增625宗個案，是疫情以來第2高的數字，僅次於2月3日第6波疫情時的663宗。當中縣內的金澤大學附屬醫院，院內的感染群組再多4宗個案。

另外，松野博一在今日會見記者時提到有關口罩的政策時，他表示：「在與人保持着距離之下，在戶外沒有必要。特別是在氣溫及濕度高之下，會有中暑的風險。」不過東京都醫學會會長尾崎治夫就批評，指即使在戶外，在沒法確保距離及與人談話時，仍有戴口罩的必要。