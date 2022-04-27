新冠肺炎｜泰國衛生部評估疫情平穩 擬再放寬旅客入境規定

疫情趨緩下，泰國為吸引遊客，擬再放寬入境規定。(資料圖片)

5月1日起完整接種新冠疫苗的旅客前往泰國，不管登機前或抵埗後都不必再接受核酸檢測，但旅客仍要事先申請Thailand Pass才能入境。公共衛生官員表示，若未來2周疫情平穩，將建議取消Thailand Pass。

為了吸引外國遊客，泰國去年11月開始實施旅客入境免隔離的Test and Go計劃，並隨著疫情趨緩而不斷放寬入境規定。

完整接種疫苗的旅客自4月1日起，入境泰國已不需要登機前72小時的PCR核酸檢測證明，但落地後需要做一次核酸檢測，並住一晚旅館等待結果。泰國疫情指揮中心本月22日宣布，5月1日起，完整接種疫苗的旅客落地後不再需要進行核酸檢測，也不需預訂一晚酒店。

旅客入境需買保險

疫情指揮中心建議旅客落地後，可以自行做快測，旅客入境仍需要買包括新冠病毒的旅遊保險，旅客入境泰國前要先透過Thailand Pass網站上傳疫苗證明和保單，取得Thailand Pass後才能入境泰國。

公共衛生部長Anutin Charnvirakul周三受訪表示，公共衛生部原先預計潑水節後會有新一波疫情高峰，但經過了10天，至今疫情持續趨緩，確診人數、死亡人數和住院人數均下降。

他表示，如果未來1至2星期疫情沒有太大變化，公共衛生部將向疫情指揮中心建議取消Thailand Pass，同時也取消旅客入境後要做快測的建議。

泰國周三公布新增1萬4,887宗確診，增125人死亡，累計420萬9,571宗確診，2萬8,144人病歿。