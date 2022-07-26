新冠肺炎︱疫情令全日本近4000企業破產　食肆佔近600間

日本已經發展至第7波疫情，而自2020年起日本申請破產的企業數字，全國累積3,725宗。其中今年截至6月為止，已有1,029宗，而去年全年達到1,718宗。

根據日本媒體統計，受新冠疫情影響全日本自2020年至今年6月為止，申請破產的企業就有3,725宗，其中2020年佔843宗、2021年倍增至1,718宗，而今年上半年為止亦有1,029宗，比去年同期增30.7%。至於今個月直至今日(26日)，亦有135宗，已經連續18個月錄得超過100宗。在日本全國358萬間企業中，破產率為0.109%，即約每1,000間公司就有1間因為疫情破產。當中東京都的比率達0.199%，佔最多。

按行業方面，破產企業佔最多的是飲食業，共598家，其之是建築、服飾、食品批發及住宿。報道指，食肆的營業壓力在有關地區繼續限制營業的情況下會繼續增加，而由於建築計劃受疫情影響，建築業亦有414宗破產。而酒店及旅館的住宿，亦有138宗破產。

涉及3萬人因此失業

受企業破產的職員數字，在獲確定的3,557宗個案中，共有34,835人因此失業，當中有超過一半的公司，屬員工不足5人的小型企業。而正職員工逾50人的企業，在2021年上半年有17宗、下半年有15宗，至2022年上半年增至24宗，今月亦有多達5宗。