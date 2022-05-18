新冠肺炎︱疫情回穩大阪解除食肆4人一檯　沖繩仍錄第2高個案

經過黃金周假期過後，日本新冠疫情回穩。其中大阪府今日(18日)就宣布，將在下星期一(23日)起，解除有關府內食肆每組4人的限定。不過，在長假後大幅反彈的沖繩縣，今日再有2,560宗個案，是縣內疫情第2高的數字。

在黃金周假期結束的第2個星期，日本國內多處的個案數字都已經回落。東京都今日新增個案4,355宗，較之前一個星期少409宗，是連續5日較上星期錄得下跌。都內的新冠患者病床使用率為15.3%，而重症病床使用率跌至2.2%，另有7名70歲以上長者死亡。

東京新增4355宗個案

大阪府今日就公布，在下星期一起解除獲政府認可防感染措施的食肆，每組食客只限4人的規定，僅未獲認證食肆仍需限制人數。有關措施是大阪府政府在國家解除防疫措施後，而延長的防疫需要。原因是大阪府指去年黃金周假期疫情急升而作出的預防。大阪府今日新增個案為3,497宗，較上星期少近200宗，而府內新增死亡個案為8宗。

不過，沖繩縣的疫情仍然高企，今日沖繩新增的個案為2,560宗，較上星期三少142宗，但仍是沖繩疫情以來第2高的數字。目前沖繩的病床使用率為55.3%，重症病床使用率亦有25.0%。以每10萬人口計，沖繩在過去一星期的感染人數比例仍是全日本第一，達1011.57，而第2的北海道僅為356.89，而全日本的平均數為205.15。