新冠肺炎｜相隔僅20天歷來最短 女醫護二次確診 打齊3針 一因素成關鍵

新冠肺炎確診後，抗體及免疫力有多久？西班牙一個病例顯示，兩次確診的相距時間可以短至20日，患者是一名女醫護人員，已打齊3針新冠疫苗，是已知最短時間的重複感染病例。據報患者當中有一個不能忽視的關鍵因素，導致兩次中招時間相隔如此短。

二次確診的是一名31歲女醫護人員，於去年12月20日在其工作場所的核酸檢測(PCR)中，首次驗出陽性。當時她已接種兩劑疫苗，並在確診前12天打了第三針。她沒有病徵，在家自我隔離10天後復工。

直至今年1月10日，即首次確診後20天，她出現咳嗽、發燒及其他不適。核酸檢測再次驗出陽性。

起初無病徵 20天後突不適 揭二次感染

女醫護究竟是首次確診後未康復、復陽抑或是再次確診？病毒基因排序揭示她是再次確診，皆因驗出她去年首次中招時是感染Delta變種病毒株，而後來的一次則涉及Omicron變種病毒株。

西班牙加泰羅尼亞健康研究所專家Gemma Recio表示，上述病例揭示無論是自然染疫抑或接種疫苗所產生的抗體，Omicron一樣有能力突破，「換句話說，曾感染新冠肺炎者別以為自己可免於再度感染，就算已打齊針也一樣」，「不過，曾經染疫抑或已接種疫苗，似乎對預防重症及入院有一定作用。」

各地均有不少二次感染病例。南韓當局本月較早前公布當地由2020年1月至今年3月19日間的統計，指該國有逾2.6萬人二次感染新冠病毒，三次感染的亦有37例，再度感染的比率為0.296%。英國倫敦大學帝國學院今年一月曾發表報告，指英格蘭有逾64%的Omicron患者屬二次感染。