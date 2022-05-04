新冠肺炎｜研究：嚴重患者IQ下降10分 如老了20年

感染新冠肺炎後，部分患者會出現「長新冠」後遺症，如疲勞、腦霧、忘記一些字、睡眠失調和緊張等。英國劍橋大學和倫敦帝國學院最新一項研究集中研究新冠肺炎對患者造成的智力損害，發現嚴重患者的認知力退化如同一般人在50歲至70歲時，相等於智商(IQ)水平下降10分，即使在逾6個月後有關情況仍未消退，部分人甚至可能不會完全康復。

感染6個月仍現認知問題 有關研究刊登在eClinicalMedicine，報告指英國有研究發現受訪的七分一人，在確診後12個星期有認知困難等微徵狀，即使是病況輕微個案，介乎三分一至四分三入院患者在3至6個月仍有認知問題。為了進一步研究有關情況，劍橋大學和倫敦帝國學院科學家分析46名入院患者的數據，他們年齡介乎28歲至83歲，分別入住普通病房和深切治療部，其中16人在住院時需接駁呼吸機，而全部人都是在2020年3月至7月入院。有關患者平均在感染6個月後接受認知測試，範圍包括記憶力、注意力和推理能力，以及接受緊張、抑鬱和創傷後遺症評估；他們與另一組織無感染新冠病毒的人作對比時，反應較緩慢，準確度也較低，而有關情況在之後6個月仍可察覺。

智力受損像一般人老了20年 研究又將新冠肺炎患者的數據與66,008名普羅大眾作對比，研究員估計患者的智力受損像一般人老了20年，介乎50歲至70歲的時期，這相等於智力水平下降10分。他們在語言運用上的表現尤其差，如鞋帶與鞋有關、鈕扣與外套有關，可以佐證之前有發現指新冠肺炎患者未能找到合適字眼的問題。新冠患者也出現思考較緩慢情況，之前有觀察指新冠康復者大腦額葉的腦葡萄糖消耗減少，那影響注意力、複雜問題解決能力和短期記憶。參與研究的劍橋大學教授David Menon說，認知力受損常見於神經系統失調，包括認知障礙症，甚至一般的年紀老化，但新冠肺炎的認知損傷模式與它們不同。

劍橋大學教授David Menon建議大家接種疫苗，防範重症避免出現認知力受損等問題。(資料圖片)