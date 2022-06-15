新冠肺炎｜禁足戴口罩影響免疫系統 兒童罕現同時染3病毒

新冠肺炎疫情猖獗期間，各地實施嚴厲的社交距離防疫措施，包括限制民眾外出，這或影響兒童免疫系統發展。美國醫生發現隨著夏季來臨，流感和嚴重感冒個案並未像往常一樣下降，甚至有兒童同時感染3種病毒，他們認為這可能與封城禁足和戴口罩導致免疫系統變弱有關。
耶魯大學兒科副教授Thomas Murray向《華盛頓郵報》稱，其團隊研究7種兒童普遍感染的病毒，包括引起呼吸系統感染的腺病毒、鼻病毒、人類呼吸道合胞病毒、人類偏肺病毒、流感、副流感和冠狀病毒。他說，部分兒童求診時染有兩種病毒，少部分人甚至是3種，「在全年裡面並不常見，5、6月更加不常見」。英國《每日郵報》指，根據美國疾控中心數據，兒童流感的感染率整體都下降，但夏季剛開始數周卻出現不尋常的增加，這段時間呼吸道感染通常沉寂下來。
普通感冒變嚴重到入院
另一奇怪現象是鼻病毒(即普通感冒)通常不會嚴重到入院治療，但現在卻要入院。人類呼吸道合胞病毒正常來說也會像流感在較溫暖的天氣下減退，惟現在卻不是。不過，有一種流感病毒卻在新冠肺炎疫情出現後消失，「山形縣」型流感病毒自2020年初開始沒有再出現，研究員認為該病毒可能已滅絕或處休眠狀態等待時機再出現。有流行病學家認為，有關情況是大型自然實驗，美國人普遍人口無接觸過這種病毒，對其無免疫，當它再出現時，或令大眾容易受感染。
爆疫期間出生嬰兒值得關注
另有病毒學家指，過去的常態已改變，兒童無論在任何季節都可能患上發熱疾病。而有關改變將令醫院重新評估對人類呼吸道合胞病毒的應對方針，該病毒在英國每年約有6萬名5歲以下兒童感染後須入院，它可造成致命的肺部感染，年輕人尤為受影響。耶魯大學免疫生物學家Ellen Foxman稱，在新冠肺炎疫情期間出生的嬰兒對科學家來說值得關注，「在肺部發展重要時期，這些孩子完全無接觸過病毒」。這或影響他們的免疫系統發展。