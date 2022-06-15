新冠肺炎｜禁足戴口罩影響免疫系統 兒童罕現同時染3病毒

新冠肺炎疫情猖獗期間，各地實施嚴厲的社交距離防疫措施，包括限制民眾外出，這或影響兒童免疫系統發展。美國醫生發現隨著夏季來臨，流感和嚴重感冒個案並未像往常一樣下降，甚至有兒童同時感染3種病毒，他們認為這可能與封城禁足和戴口罩導致免疫系統變弱有關。

耶魯大學兒科副教授Thomas Murray向《華盛頓郵報》稱，其團隊研究7種兒童普遍感染的病毒，包括引起呼吸系統感染的腺病毒、鼻病毒、人類呼吸道合胞病毒、人類偏肺病毒、流感、副流感和冠狀病毒。他說，部分兒童求診時染有兩種病毒，少部分人甚至是3種，「在全年裡面並不常見，5、6月更加不常見」。英國《每日郵報》指，根據美國疾控中心數據，兒童流感的感染率整體都下降，但夏季剛開始數周卻出現不尋常的增加，這段時間呼吸道感染通常沉寂下來。