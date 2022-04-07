新冠肺炎｜美司法部長商務部長等多人出席晚宴後確診

美國司法部長加蘭(Merrick Garland)及商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)確診新冠肺炎。2人將居家隔離至少5天，待檢測結果呈陰性後再返回辦公室。據報他們於上周六曾出席一場有逾600人的晚宴，其後多名政界人士先後確診。

美國司法部聲明指出，加蘭得知可能暴露於新冠病毒環境後，接受檢測。他目前沒有徵狀。他已完全接種疫苗及加強劑。加蘭將居家隔離至少5天，其間遠程辦公，待檢測結果呈陰性後再返回辦公室。

美國商務部亦發聲明表示，雷蒙多出現輕微徵狀後，在家中進行新冠病毒抗原檢測，結果呈陽性。雷蒙多已完全接種新冠疫苗和加強劑，將居家隔離5天，待新冠病毒檢測結果呈陰性後，再返回辦公室。