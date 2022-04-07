新冠肺炎｜美司法部長商務部長等多人出席晚宴後確診

美國司法部長加蘭(Merrick Garland)及商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)確診新冠肺炎。2人將居家隔離至少5天，待檢測結果呈陰性後再返回辦公室。據報他們於上周六曾出席一場有逾600人的晚宴，其後多名政界人士先後確診。
美國司法部聲明指出，加蘭得知可能暴露於新冠病毒環境後，接受檢測。他目前沒有徵狀。他已完全接種疫苗及加強劑。加蘭將居家隔離至少5天，其間遠程辦公，待檢測結果呈陰性後再返回辦公室。
美國商務部亦發聲明表示，雷蒙多出現輕微徵狀後，在家中進行新冠病毒抗原檢測，結果呈陽性。雷蒙多已完全接種新冠疫苗和加強劑，將居家隔離5天，待新冠病毒檢測結果呈陰性後，再返回辦公室。
上周六晚宴後多人先後確診
加蘭據報上周六(2日)，出席華盛頓一場有逾600人參加的晚宴，有份出席的雷蒙多周三(6日)出現輕微徵狀，病毒檢測呈陽性。同為晚宴賓客的民主黨眾議員希夫(Adam Schiff)、卡斯特羅(Joaquin Castro)及Debbie Wasserman-Schultz等於早一日宣布確診。副總統賀錦麗的傳訊總監也在赴宴後證實染疫，賀錦麗被視為密切接觸，白宮指她會遵守防疫指引履行公務。
根據美國約翰霍普金斯大學數字顯示，美國累計8,021萬宗確診，累計死亡病例超過98萬宗。