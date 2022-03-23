新冠肺炎｜美國三分一病例屬Omicron亞型BA.2 但專家料不太可能出現新一波爆發

美國政府周二公布的數據顯示，美國現在約三分一的新冠肺炎確診病例屬於Omicron亞型BA.2，而自今年1月單日確診宗數創新高後，整體病例數持續下降。儘管傳染力比BA.1更強的BA.2病例增加，但專家認為，美國不太可能出現新一波爆發。

美國BA.2確診率上升

部分歐洲國家Omicron病例數近日開始飆升，引發美國會否也會出現大爆發的疑慮，因為過去兩年，每當歐洲病例激增，美國也會在數周後「跟隨」。美國疾控中心(CDC)數據顯示，在新澤西州、紐約州和麻省等地的東北部，Omicron亞型BA.2目前佔新增病例一半以上。截至3月19日的一周，BA.2佔整體病例35%，比率較至3月12日一周的22.3%為高。截至3月19日，全美單日新增病例的7日移動平均值為2萬7,747例，比前一周下降近18個百分點。

美國首席傳染病學專家福奇(Anthony Fauci)周二表示，他不認為美國短期內會出現大爆發，「除非發生重大變化」。但他指出，在英國病例數激增後3周，美國通常也會出現類似情況，「所以如果真的是病例飆升，我們應該會在下周左右看到」。

專家：暫無證據顯示會爆發 BA.2 疫情

波士頓布里格姆婦女醫院(Boston's Brigham and Women's Hospital)感染科主管庫里茨克斯(Daniel Kuritzkes)表示，暫無證據顯示會爆發BA.2疫情。他說：「我認為需要特別關注以及民眾需要保持警惕的是，隨著口罩和聚會限制放寬，BA.2或任何變種病毒都有可能伺機而動。」

多間大學的衛生專家亦持相同看法，指BA.2比BA.1傳播力更高，很可能取代其成為主流毒株，但未有證據顯示會引致較多重症，只要住院率不是過高，毋須再實施防疫限制，相反政府應呼籲民眾盡快接種疫苗加強劑，以預防重症。