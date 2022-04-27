新冠肺炎｜美國副總統賀錦麗確診　估算全國58%人口曾感染

美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)確診感染新冠肺炎，她將居家工作，在檢測結果轉為陰性後，才返回白宮工作。根據美國疾控中心(CDC)一項關於新冠病毒抗體的研究估算，全國約58%人口，即是超過1.9億人曾經感染新冠病毒，遠高於官方紀錄的大約8,000萬人。

賀錦麗的新聞秘書發聲明，指賀錦麗的檢測結果呈陽性，未有出現任何症狀。她已經在副總統官邸隔離，居家工作，並依照衞生部門及醫生建議在檢測結果轉為陰性後，才返回白宮工作。聲明又指，由於她上次與總統拜登見面是本月18日，之後前往加州訪問，到星期一晚返回華盛頓，因此拜登及第一夫人吉爾，並未列為密切接觸者。57歲的賀錦麗本月初已接種第2針莫德納加強劑，即合共打了4針。

專家：感染後非意味終生免再受感染

在Omicron變種病毒肆虐下，全美感染人數激增。美國疾控中心從去年9月至今年1月，每月檢查從全國各地採集的大約75000個血液樣本，以及今年2月的4.5萬份樣本，再根據年齡、性別和城市進行全國估算，全國約58%人口，即是超過1.9億人，曾經感染新冠病毒，遠高於官方紀錄的大約8,000萬人，大約75%的18歲以下未成年人曾經染疫。研究亦只是針對感染而產生，而非因為接種疫苗而產生的抗體。

有份參與研究的疾控中心專家強調，擁有感染後產生的抗體，並不一定意味可以終生免於再受感染，強調及時接種疫苗仍然至關重要。