新冠肺炎｜美專家福奇警告BQ.1和BQ.1.1傳播快「幾麻煩」 港近日現首宗

日前香港發現首宗新冠變種病毒Omicron BA.5亞系的變異株BQ.1.1，而該病毒與同為BA.5亞系變種的BQ.1，目前在美國有蔓延趨勢。隨著冬季來臨，美國總統顧問、防疫專家福奇警告，BQ.1和BQ.1.1「相當麻煩」，兩者均擁有逃避抗體的特質，無論是染疫或注射疫苗後產生的抗體，值得警惕。

新冠病毒｜BQ.1.1一星期前還未列入關注名單

根據美國疾控中心數據，BQ.1和BQ.1.1佔全美目前確診個案逾10%，它們1星期前還未嚴重到列入關注名單。美媒指，雖然暫未知這兩種變種最終會否取代BA.5成為美國主流病毒株，但若它們真的快速傳播，可能令確診個案、入院和死亡宗數掉頭上升。福奇上周五接受訪問時指出，即使染疫個案和入院人數下跌，但不應過早宣布抗疫勝利，須要監察這些冒起的變種病毒株。報道指，BA.5現時仍佔美國確診近68%，而BQ.1和BQ.1.1於紐約市等大都會地區佔近20%；大都會地區因人口密集和多國際旅客，不少專家都視為是新冠肺炎爆發的指標。