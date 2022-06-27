新冠肺炎｜輝瑞BioNTech推專抗Omicron更新版疫苗

美國輝瑞公司(Pfizer)和德國生技公司BioNTech今天表示，他們針對Omicron改良的更新版追加劑疫苗，在對抗這個新冠病毒變異株上產生更高的免疫反應。《路透社》報道，美國食品及藥物管理局(FDA)顧問團預計周二(28日)開會，討論今年秋季是否更新新冠肺炎疫苗。

輝瑞和BioNTech表示，一款針對去年冬天流行的Omicron亞型BA.1設計的疫苗，施打30和60微克劑量後，產生的中和抗體幾何平均效價(Geometric MeanTiter)分別增加13.5和19.6倍；而另一款是以BA.1疫苗混以原始疫苗，中和反應也可增加9.1和10.9倍。兩家公司表示，他們對1,234名56歲以上的受試者進行試驗而獲得這項結果。受試者對疫苗具有良好的耐受性。

更新版疫苗中和亞型病毒效果低於 BA.1

另外，輝瑞和BioNTech的初期實驗室研究顯示，兩支候選疫苗對近日流行的Omicron亞型BA.4和BA.5也有中和作用，但效果低於BA.1，相差大約3倍。

報道亦提及，莫德納(Moderna)亦針對BA.1重設計一款疫苗，並說更新版本對近來普遍的Omicron亞變種也有良好效果；莫德納正在推動計畫，申請主管部門核准。